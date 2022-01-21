Миграция сайта на PHP 7.4+

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки576 просмотров
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Есть простой самописный проект со старым движком на PHP 5.6 (новости, архив модов к играм, статьи).

Также присутствует интеграция сайта с форумом (IPB 3.6) через плагин IPBWI.

Задача: Написать интеграцию текущего движка сайта с форумом IPB 4.3 версии.

Что нужно сделать:

1. Адаптировать движок сайта под версию PHP 7.4+

2. Переписать интеграцию сайта с новым движком через SSO (https://invisioncommunity.com/developers/docs/members-authentication/developing-single-sign-on-sso-integration-r65/). Интеграция подразумевает вывод информации о юзере с базы форума (аватар, имя, почта) в комментариях на сайте, оценка материалов сайта, а также возможность логина на сайте.

PHP
2 года назад
maxvin
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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