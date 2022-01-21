Личный кабинет на Next.js

Нужно исправить расчет суммы заказа в корзине при передаче суммы на оплату в Юкассу. Исходные данные: в интернет-магазине при формировании заказа идет расчет стоимости товаров, доставки с учетом скидок и выбранных пользователем параметров. Все работает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать фронтенд-часть личного кабинета на Next.js (React).
Дано:
- HTML верстка
- Контракты API
Необходимо:
- Перенести верстку на набор функциональных реакт-компонентов
- Реализовать функционал экранов и перехода между ними
- Использовать mock api на базе предоставленных контрактов для реализации логики
Особенности:
- Работоспособность SSR не обязательна, хоть и желательна.
- Проект должен быть реализован на Typescript
- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.
- Все взаимодействие с API через Axios
- Работа с redux через Rematch
- Поддержка JWT / Refresh token (в том числе процесс его обновления в фоне, например, через axios interceptors)
- Если вы это прочитали, начните отклик со слова “Верстка” чтобы не улететь в спам, спасибо
- Мультиязычность с подгрузкой языков и переводов через API
- Google Maps (базовый функционал – поиск адреса и выбор точки)
- Загрузка файлов (drag-n-drop, несколько файлов и так далее)
- Сложные формы (генерированные поля, сохранение состояни``я в redux/redux-persist, мультиязычные формы)
Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть реализованные проекты на react/next, которые можно посмотреть (не обязательно действующие, сойдет любой дев. деплой или репо в гитхабе).Обязательные требования- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.
- быть на связи в телеграм, полный рабочий день
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