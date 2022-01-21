Личный кабинет на Next.js

Требуется реализовать фронтенд-часть личного кабинета на Next.js (React).

Дано:

- HTML верстка

- Контракты API

Необходимо:

- Перенести верстку на набор функциональных реакт-компонентов

- Реализовать функционал экранов и перехода между ними

- Использовать mock api на базе предоставленных контрактов для реализации логики

Особенности:

- Работоспособность SSR не обязательна, хоть и желательна.

- Проект должен быть реализован на Typescript

- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.

- Все взаимодействие с API через Axios

- Работа с redux через Rematch

- Поддержка JWT / Refresh token (в том числе процесс его обновления в фоне, например, через axios interceptors)

- Если вы это прочитали, начните отклик со слова “Верстка” чтобы не улететь в спам, спасибо

- Мультиязычность с подгрузкой языков и переводов через API

- Google Maps (базовый функционал – поиск адреса и выбор точки)

- Загрузка файлов (drag-n-drop, несколько файлов и так далее)

- Сложные формы (генерированные поля, сохранение состояни``я в redux/redux-persist, мультиязычные формы)

Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть реализованные проекты на react/next, которые можно посмотреть (не обязательно действующие, сойдет любой дев. деплой или репо в гитхабе).Обязательные требования- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.

- быть на связи в телеграм, полный рабочий день