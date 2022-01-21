Личный кабинет на Next.js

$600
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки767 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реализовать фронтенд-часть личного кабинета на Next.js (React).

Дано:

- HTML верстка

- Контракты API

Необходимо:

- Перенести верстку на набор функциональных реакт-компонентов

- Реализовать функционал экранов и перехода между ними

- Использовать mock api на базе предоставленных контрактов для реализации логики

Особенности:

- Работоспособность SSR не обязательна, хоть и желательна.

- Проект должен быть реализован на Typescript

- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.

- Все взаимодействие с API через Axios

- Работа с redux через Rematch

- Поддержка JWT / Refresh token (в том числе процесс его обновления в фоне, например, через axios interceptors)

- Если вы это прочитали, начните отклик со слова “Верстка” чтобы не улететь в спам, спасибо

- Мультиязычность с подгрузкой языков и переводов через API

- Google Maps (базовый функционал – поиск адреса и выбор точки)

- Загрузка файлов (drag-n-drop, несколько файлов и так далее)

- Сложные формы (генерированные поля, сохранение состояни``я в redux/redux-persist, мультиязычные формы)

Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть реализованные проекты на react/next, которые можно посмотреть (не обязательно действующие, сойдет любой дев. деплой или репо в гитхабе).Обязательные требования- Вся работа должна обязательно вестись в предоставленном репозитории на Gitlab с первого дня с регулярными ежедневными коммитами. Это важно и мне и вам, чтобы снизить количество правок и проблем в конце и вовремя корректировать ход проекта.

- быть на связи в телеграм, полный рабочий день

2 года назад
lookingforhands
Виктор Белый 
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка заказа в интернет-магазине на Битриксе

    Нужно исправить расчет суммы заказа в корзине при передаче суммы на оплату в Юкассу. Исходные данные: в интернет-магазине при формировании заказа идет расчет стоимости товаров, доставки с учетом скидок и выбранных пользователем параметров. Все работает ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер товаров с автозагрузкой цен по расписанию

    Здравствуйте, у нас интернет-магазин на GooruCMS, он умеет подгружать прайсы в формате xls / xlsx. Нужно создать парсер, который соберет товары с другого конкретного сайта (из выбранных категорий) и будет обновлять информацию о ценах и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить ошибки на Yii2

    Здраствуйте У меня появилась проблема, яндекс начал индексировать сайт с разными регистрами. например ссылки [url=https://site.com/primer-ssulki]https://site.com/primer-ssulki[/url] [url=https://site.com/Primer-ssulki]https://site.com/Primer-ssulki[/url] [url=https://site.com/PRimer-ssulki]https://site.com/PRimer-ssulki[/url] Индексируются одинаково. Все ссылки открывают один и тот же документ. Нужно исправить чтобы был только нижний регистр, везде, фреймворк Yii2.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • WP eCommerce конструктор заказа

    Приветствую, мне нужно дополнить товар с магазине WP eCommerce калькулятором, который сформирует окончательную стоимость товара через атрибуты и вариации или некий дополнительный плагин? предлагайте, обсудим. задача из 2х частей. 1. настройка калькулятора 2. верстка калькулятора. задачи можно разделить во вложении Ребята, те, кто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Быстрый парсер и бот для внесения данных

    Нужно сделать быстрый парсер и бота для внесения данных, чтобы они работали вместе и напрямую. Парсер нашел нужную информацию и сразу же перекинул её на бота, который внес её на страницу. Сам сайт который нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • JS: вызвать скрипт при нажатии кнопки с заданными CSS идентификаторами

    Необходим скрипт для добавления в head сайта, который бы при нажатии кнопок с заданными через запятую CSS id идентификаторами вызывал бы скрипт вида: Код кнопок будет такой: BUTTON TEXT Соответственно в этом примере наш целевой id - "OUR_TARGET_ID".

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Телеграмм бот на рассылку и оплату

    Нужен телеграмм бот, управляющий каналом в телеграмм, со следующими функциями: - ведение базы данных подписчиков по id, с возможностью отслеживания по какой ссылке пришли подписчики - отслеживание у подписчиков пробной бесплатной и постоянной платной ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизировать сайт

    Нужно сделать оптимизацию сайта пошив.com Я оптимизировал изображения это немного улучшило загрузку сайта но там наверное так же нужно проводить оптимизацию кода. Изображения некоторые после их оптимизации не сильно потеряли в качестве, некоторые больше. По возможности ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад