Оптимизировать сайт

Нужно сделать оптимизацию сайта

пошив.com

Я оптимизировал изображения это немного улучшило загрузку сайта но там наверное так же нужно проводить оптимизацию кода.

Изображения некоторые после их оптимизации не сильно потеряли в качестве, некоторые больше. По возможности нужно будет провести оптимизацию изображений что бы они стали более качественными но при этом не сильно влияли на производительность. Оригинальный дизайн-макет с которого можно будет взять картинки в полном качестве предоставлю исполнителю.

По пк версии выдает результат в зеленой зоне 92. Основная проблемма с моб. версией. Желательно вывести сайт в зону хотя бы 80.

Напишите сколько будет стоить оптимизация и что вы можете сделать что бы улучшить производительность сайта.