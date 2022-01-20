Парсер сайта на Python

Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest Подразумевается использование готовых библиотек: на основе предоставленных примеров парсеров и их тестов реализовать новые парсеры для других сайтов. Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает ...
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Необходимо написать парсер на Python
Задачи на парсинг находятся в базе данных. Структура готова.
Детальное ТЗ в аттаче.
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