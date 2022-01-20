Парсер сайта на Python

Есть веб сервис на Laravel, в нем есть 10 000 объектов. Они разделены на категории Также они имеют статусы - условно включен/выключен Требуется - Отобразить объекты на карте (Москвы, подмосковья) - сделать так чтоб отображение на карте не тормозило - ...