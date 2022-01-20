Настроить передачу данных из форм на сайте в сервис

Нужно настроить автоматическую передачу данных, вводимых пользователем, из форм на сайте в сервис по регистрации водителей такси/ курьеров

Сейчас на сайте реализованы формы в виде виджета от google forms, а заполняемые данные попадаю в google tabs. Затем, для регистрации курьера/ водителя в системе, данные вручную вносятся в сервис https://fleet.yandex.ru

Задача:

Нужно сверстать обычные формы обратной связи и настроить автоматическую передачу заполняемых данных в сервис https://fleet.yandex.ru

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