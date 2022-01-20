Задачи на сайте объявлений

Необходимо внести изменения в сайт. Подробно описано в тз, если есть вопросы – задавайте. Последний пункт в ТЗ можно исключить, если не можете сделать. Прошу сразу указывать стоимость и сроки, с учетом или без последнего пункта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оценить и решить задачи по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing
Оплата по факту.
Антибот: 15+37=?
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