Сайт на WordPress с нуля

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1606 просмотров
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у нас только верстка, по программной части нет ничего

ТЗ прикрепил 

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
15 дней назад