Сайт на WordPress с нуля

Постоянная доработка, изменение, исправление ошибок на сайтах. Сайты на Шоп-скрипт. Работаем планово с установкой сроков реализации ТЗ. От одного тех задания к следующему. Постоянная ежемесячная подработка для фрилансеров. Важен ответственный подход. Выполнять работу в оговоренные заранее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
у нас только верстка, по программной части нет ничего
ТЗ прикрепил
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется готовый CMS для построения проекта сайта недвижимости. Основные требования - мультиязычность - работа с категориями - система поиска объектов - новостной блок - SEO оптимизация страниц Основной язык английский. Дополнительные русский, испанский Пример проекта на выходе https://cutt.ly/tIIpO3x Требуемые доработки - парсинг данных - конвертер цен Если Вы ранее ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 года назад
[url=https://avtootbor.pro/]https://avtootbor.pro/ [/url] Наш сайт, хотим переделать его, либо вообще создать новый, продающий. Затем продвигать его. Рассмотрю Ваши предложенияВеб-программирование11 заявокЗакрыт2 года назад
- $210
Добрый день, требуется создать API для СРА - арбитражной платформы. Под типы трафика. СРА - вознаграждение за действие, ставка. Refshare - процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту - порталу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Перестал перелистываться слайдер Сайт на битриксВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Существует сайт, создан на платформе insales. Необходимо внести изменения в отображение каталога, добавить текстовые блоки, изменить отображение карточки товара. Есть ТЗВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Доработать наполнение сайта, примерно 5-7 страниц, и сформировать (сделать) страницу заказа. Рассмотрю предложения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть лендинг на тильде, который криво настроен. Некоторые блоки не на своих местах, что-то уехало, особенно на мобильных. Нужно это дело привести в порядок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Технологии: git (bitbucket), php7, mysql, js, css. Самопис. Много legacy. ТЗ в личку скину.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад