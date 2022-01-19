Доработать сайт на вордпресс

Есть категория товаров, любая. Нужно закрыть от индексации товары которые фильтруются Journal фильтром справа. https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?page=2 К примеру на страницах пагинации в прописано: Также нужно и на другие, к примеру https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?fa45=5%20%D0%BC%D0%BC Фильтр от Journal 3. Модуль noindex уже установлен