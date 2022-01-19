Доработать сайт на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок646 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать наполнение сайта, примерно 5-7 страниц, и сформировать (сделать) страницу заказа.

Рассмотрю предложения.

2 года назад
guest_16425953019906
2 года в сервисе
Был
2 года назад