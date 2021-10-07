Настройка сервиса для email рассылки

Компании, занимающейся автоматизацией маркетинга в социальных сетях требуется специалист по настройке email рассылки.

Нужен специалист по email рассылке, который смог бы настроить нам сервис по рассылке писем и, возможно, в дальнейшем иногда помогать нам с рассылками на основе проектной оплаты. Сервис нам требуется для первоначальной настройки автоматической рассылки. База у нас имеется, состоит из пользователей нашего сервиса. Мы бы хотели автоматизировать отправку им информационных писем (о новых инструментах, об оплате, об окончании подписки и т.п.)

Нас интересует в первую очередь:

- Доставляемость писем (чтобы как можно больший процент писем доходил, особенно Испания, Англия, США)

- Возможность масштабироваться

Задание: сообщить, какой сервис по рассылке Вы бы предложили для настройки и привести несколько аргументов почему?

Ждем ваших откликов и мнений!