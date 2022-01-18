Авторегистратор по моей реферальной ссылке.

1. Нужно чтобы по моей реферальной ссылке открывался определенный сайт, куда будет введена рандомная почта (ничего подтверждать по почте не нужно).

2. На следующей странице нужно будет открыть несколько всплывающих меню (5 штук), где нужно будет кликнуть на всплывающую ссылку, тем самым выполнив необходимые условия по регистрации.

В принципе там нет ничего сложного, это может быть как программа, также и скрипт. По сути программа/скрипт должны просто нажать на нужные кнопки. Сайт покажу в личке.