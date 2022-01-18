Авторегистратор по моей реферальной ссылке.

Нужен простой скрипт, который будет брать дату из поля input type=text (дата в формате месяц/день/год), разбивать дату на 3 переменные месяц, день, год и эти переменные подставлять в 3 скрытых input. Важно, чтобы этот процесс ...
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1. Нужно чтобы по моей реферальной ссылке открывался определенный сайт, куда будет введена рандомная почта (ничего подтверждать по почте не нужно).
2. На следующей странице нужно будет открыть несколько всплывающих меню (5 штук), где нужно будет кликнуть на всплывающую ссылку, тем самым выполнив необходимые условия по регистрации.
В принципе там нет ничего сложного, это может быть как программа, также и скрипт. По сути программа/скрипт должны просто нажать на нужные кнопки. Сайт покажу в личке.
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