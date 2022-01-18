Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницы
Программирование сайта технического каталога мебельной фабрики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. О проекте
Технический каталог - внутренний информационный ресурс компании, который включает всю информацию по проектированию и созданию мебели. Посетитель сайта - сотрудник компании и продавец-консультант в розничной точке. Вход на сайт по логину и паролю, которые предоставляет администратор сайта. Сайт не участвует в поисковой выдаче.
Сайт - это базы данных (каталоги) технической информации (модули, столешницы, фурнитура), которые связаны между собой и транслируют взаимосвязи при проектировании мебели.
2. Что сделано
1. Структура в www.mindmeister.com.
2. Утверждены фильтры каталогов.
3. Подготовлен детальный прототип в XD.
4. В работе дизайн сайта в Figma.
3. Задача на аутсорс
Верстка и backend-разработка на основе 1С Битрикс. Второй очередью будет реализована мобильная версия. По итогам работы должны быть готовы все каталоги на основе тестовых страниц, работать корректно фильтры, функционировать сервисные разделы, в том числе поиск.
Детали проекта обсуждаются после ознакомления с проектными материалами п.2
На начальном этапе требуется оценить объем работ, обсудить этапы реализации проекта и условия оплаты.
Ссылка на материалы проекта
https://www.dropbox.com/sh/kpabt1prxjjxix0/AADbcBQbXD1l7ARkOZPNwX9sa?dl=0
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно интегрировать вёрстку следующий страниц Главная страница Каталог Детальная часть страницы Оформление заказа Корзина Прошу оставлять в заявке сколько часов можете уделять проекту в неделю.Закрыт2 года назад
Разработка мульти язычного проекта, онлайн табло авиа рейсов для всех аэропортов мира. [b]Требования к кандидату:[/b] уверенное знание PHP, JS. Коммерческий опыт разработки на Yii2 или Laravel. Для создания сайта используется Yii2 или ...Закрыт2 года назад
Нужен специалист для поддержки сайта. Знание технологий: vue.js, docker, bitrix, postgreSQL. Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. На битриксе только админка, сами страницы на vuejs, который рендерит данные, полученные с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо сделать скрипт автоматической регистрации пользователя на подачу в визовый центр Сайт для регистрации: https://visa.vfsglobal.com/blr/ru/pol/login Нужно отслеживать когда появляются даты и отправлять людей с ексель таблицы Бюджет к согласованию Логин пароль скину в личку или же ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $1
Есть сайт https://ukrspetsbur.com.ua/ Появились не понятные иреглифы, сменили номер телефона.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. У нас сайт на WP и требуется выполнить пару задач. Вот сайт https://trueprice.diex.me/ Пример анимации(видео) и сайта на которой она реализована прикрепил в файле. Требуется реализовать анимацию корзины: 1. Добавления товара в корзину 2. ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен2 года назад
Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохранялся в папку на сервере или сайте. Сайт донор: [url=https://pm.ru/]https://pm.ru/[/url] Требования к парсеру: 1. чтобы в этом csv файле был ид группы вариаций, ид каждого товара и ...Закрыт2 года назад