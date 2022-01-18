Программирование сайта технического каталога мебельной фабрики

1. О проекте

Технический каталог - внутренний информационный ресурс компании, который включает всю информацию по проектированию и созданию мебели. Посетитель сайта - сотрудник компании и продавец-консультант в розничной точке. Вход на сайт по логину и паролю, которые предоставляет администратор сайта. Сайт не участвует в поисковой выдаче.

Сайт - это базы данных (каталоги) технической информации (модули, столешницы, фурнитура), которые связаны между собой и транслируют взаимосвязи при проектировании мебели.

2. Что сделано

1. Структура в www.mindmeister.com.

2. Утверждены фильтры каталогов.

3. Подготовлен детальный прототип в XD.

4. В работе дизайн сайта в Figma.

3. Задача на аутсорс

Верстка и backend-разработка на основе 1С Битрикс. Второй очередью будет реализована мобильная версия. По итогам работы должны быть готовы все каталоги на основе тестовых страниц, работать корректно фильтры, функционировать сервисные разделы, в том числе поиск.

Детали проекта обсуждаются после ознакомления с проектными материалами п.2

На начальном этапе требуется оценить объем работ, обсудить этапы реализации проекта и условия оплаты.

Ссылка на материалы проекта

https://www.dropbox.com/sh/kpabt1prxjjxix0/AADbcBQbXD1l7ARkOZPNwX9sa?dl=0