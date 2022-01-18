Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницы
Разработка мульти язычного проекта, онлайн табло авиа рейсов
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Разработка мульти язычного проекта, онлайн табло авиа рейсов для всех аэропортов мира.
Требования к кандидату: уверенное знание PHP, JS. Коммерческий опыт разработки на Yii2 или Laravel. Для создания сайта используется Yii2 или Laravel. Работа с платным API для получения информации о рейсах реализовывается с помощью ajax, на
нативном js или фреймворке. Дизайн и верстка наша.
Программист нужен проектно, возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам после успешного взаимодействия.
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