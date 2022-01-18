Разработка мульти язычного проекта, онлайн табло авиа рейсов для всех аэропортов мира.

Требования к кандидату: уверенное знание PHP, JS. Коммерческий опыт разработки на Yii2 или Laravel. Для создания сайта используется Yii2 или Laravel. Работа с платным API для получения информации о рейсах реализовывается с помощью ajax, на

нативном js или фреймворке. Дизайн и верстка наша.

Программист нужен проектно, возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам после успешного взаимодействия.