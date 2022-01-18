Регистрация в визовый центр

Веб-программированиеЗакрытнет заявок537 просмотров
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Добрый день!   Необходимо сделать скрипт автоматической регистрации пользователя на подачу в визовый центр  

Сайт для регистрации:    https://visa.vfsglobal.com/blr/ru/pol/login 

Нужно отслеживать когда появляются даты и отправлять людей с ексель таблицы   Бюджет к согласованию      

Логин пароль скину в личку или же можно сделать аккаунт свой 

2 года назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад