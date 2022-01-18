Изменить кодировку

У нас есть сайт и там настроены платежи через Юкассу https://yookassa.ru К ней подключена онлайн касса для выбивания чеков от Атолл онлайн Сейчас данные передаются в онлайн кассу некорректно Нам нужно добавить кое какие параметры в чек Добавить тег Агентское ...