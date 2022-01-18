Изменить кодировку

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$1
Веб-программированиеЗавершен2 заявки776 просмотров
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Есть сайт

https://ukrspetsbur.com.ua/

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сменили номер телефона. 

2 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Anykey679
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$8
1 день
RUB
Были трудности по сайту. Выполнил быстро и качественно. Рекомендую
Сотрудничеством очень доволен. Отличный заказчик, быстрая договорённость и оплата. Всё отлично.. С удовольствием рад буду помочь и поработать с Вами в будущем! )