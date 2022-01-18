Modx доработки по проекту

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки605 просмотров
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Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров.

Настроить вёрстку главной страницы

MODX
2 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 дней назад