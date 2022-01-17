Нужно внести правки в пару сайтов ,написаны на PHP

Всем привет, у нас есть Dating проект, сейчас ищем разработчика, который сможет сделать работу для начала запуска продукта. Для этого нужно поставить новый дизайн: (Для того чтобы получить ссылку на редизайн напишите в личку.) Основной стак задач: 1. ...