Доработки на сайте, Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1534 просмотра
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Добрый день.

На сайте https://pilot-school.ru/ (Вордпресс) необходимо выполнить ряд изменений. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1S8OwCCUGM1gi628xWuAR6bR2Y_Dgd0EgYaft0v1FDZs/edit (надо сделать все, кроме пунктов, п. 2, 7, 8). Сделать надо сегодня-завтра. Пишите ваши цены.

2 года назад
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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