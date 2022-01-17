Доработки на сайте, Вордпресс

Добрый день Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра. Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы ...
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Добрый день.
На сайте https://pilot-school.ru/ (Вордпресс) необходимо выполнить ряд изменений. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1S8OwCCUGM1gi628xWuAR6bR2Y_Dgd0EgYaft0v1FDZs/edit (надо сделать все, кроме пунктов, п. 2, 7, 8). Сделать надо сегодня-завтра. Пишите ваши цены.
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