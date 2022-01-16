Нужно сделать сервис смс активаций

Здравствуйте. Очень давно я покупал номера на сервисе vr-sms

Я помню, как шустро он работал, помню как он пропал и вы писали , что он кинул вас не заплатив.

Так как опыт у вас есть, я готов с вами работать по предоплате, если вам это интересно.

Сейчас задача сделать аналог smshub, с возможностью подключения поставщиков из разных стран.