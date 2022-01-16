Нужно сделать сервис смс активаций

Веб-программированиеЗакрытнет заявок44 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Очень давно я покупал номера на сервисе vr-sms

Я помню, как шустро он работал, помню как он пропал и вы писали , что он кинул вас не заплатив.

Так как опыт у вас есть, я готов с вами работать по предоплате, если вам это интересно. 

Сейчас задача сделать аналог smshub, с возможностью подключения поставщиков из разных стран. 

2 года назад
babay1234
Евгений 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Интеграция верстки 15 страниц с WordPress + Woocomerce

    Добрый день Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра. Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключение точка банк апи на laravel

    Есть готовый сайт на laravel. Есть реестры выплат, создаются операции на перевод денег по карте. Перевод на карту происходит через api другого банка Нужно подключить НОВОЕ апи точка банк к операциям У кого был опыт подключения api банков ...

    Laravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Передача данных из Битрикса в 1С

    Приветствую Есть интернет -магазин на Битриксе На нем установлен и работает модуль обмена с 1С. Его нужно доработать. Добавить к свойствам товаров в заказе "Уникальный код" и "Закупочную цену" для выгрузки в 1С. Кто готов взять прошу написать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить ошибку в js скрипте

    скрипт здесь: https://simplyspeak.pro/recorder/ Проблема: в текстовом поле не работает правая кнопка, из-за чего невозможно вставить текст.  Должно работать на десктопе и мобильных (андройд и айфон). Сделать сегодня.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • API для СРА платформы

    $200

    Добрый день, требуется создать API для СРА - арбитражной платформы. Под типы трафика. СРА - вознаграждение за действие, ставка. Refshare - процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту - порталу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать скрипт

    Здравствуйте, мне нужно написать скрипт против DDoS атаки. Есть программа, с помощью которой меня атакуют, там есть все файлы, скину… Хочу узнать сколько будет стоить и время выполнения)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Калькулятор товара на Modx

    Нужна помощь специалиста, настроить калькулятор грядок на сайте, пример https://prnt.sc/26e2srf ТЗ 1. Настроить "Калькулятор грядок" на сайте https://prnt.sc/26e2srf 2. Настроить форму "Рассчитать грядку" https://prnt.sc/26e2tb8 Цена работы в заявках, подробности в переписки

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать каталог на сайте Wordpress

    Сделать каталог на сайте Wordpress нужно: 1. Перенести все статьи в раздел /blog/дальше-раздел/статья И сделать 301 редиректы. Лучше бы это сделать в автоматическом режиме, если движок это позволяет. 2. Сделать каталог на сайте с фильтрами. Это будет каталог организаций: картинка, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад