Нужна помощь специалиста, настроить калькулятор грядок на сайте, пример https://prnt.sc/26e2srf ТЗ 1. Настроить "Калькулятор грядок" на сайте https://prnt.sc/26e2srf 2. Настроить форму "Рассчитать грядку" https://prnt.sc/26e2tb8 Цена работы в заявках, подробности в переписки
Развернуть на хостинге сайт из архива Jomla+Virtuemart
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Требуется развернуть на хостинге сайт из архива Jomla+Virtuemart-все должно корректно отображаться и работать
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