Развернуть на хостинге сайт из архива Jomla+Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок926 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется развернуть на хостинге  сайт из архива Jomla+Virtuemart-все должно корректно отображаться и работать

Virtuemart
2 года назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад