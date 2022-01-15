Прототип кликабельный мобильного приложения по ТЗ - срочно!

Нужно сделать бота для автоматических покупок разных предметов на маркете [url=https://wax.atomichub.io/]https://wax.atomichub.io/[/url] Чтобы я мог указать имя вещи и цену до которой покупать предмет и бот мониторил все новые поступления и если по параметрам цена, имя , качество ...