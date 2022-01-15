Нужны разработчики python + django на пооект

Необходим разработчик со знанием РНР и Symfony для следующих задач: Разработка функционала личного кабинета менеджеров, а также задачи по созданию новых функций для развития веб-ресурса международной компании. Стек: Symfony 3.x, VueJS (фронт), NodeJS, MySQL, шаблоны Twig, Docker
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