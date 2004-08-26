Здравствуйте!
Меня зовут Владислав, я занимаюсь дизайном и веб-разработкой.
Гарантирую качественное выполнение всех заказов.
В первую очередь меня волнует, как я могу максимально удовлетворить вас, я смотрю на работу с точки зрения заказчика, именно поэтому у меня:
🔥 Все правки бесплатные 🔥
Я прекрасно понимаю, что между исполнителем и заказчиком могут оставаться, некоторые недопонимания, которые потом могут повлечь за собой много дополнительных правок, а зачем нанимать кого-то другого, если можно попросить этого же исполнителя, то есть меня =)
Всегда рад сотрудничать с любым заказчиком, потому что я люблю свою работу.
Контакты:
Электронная почта - [email protected]
✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov
☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61
Род деятельности:
- Вёрстка, кросс браузерная, адаптивная, валидная. Всегда только чистый и понятный код.
- Css/Js анимация сайтов
- Написание парсеров на python
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe Xd и.т.д
- Создание дизайна баннеров, сайтов. Только продающий и качественный дизайн.
HTML5, CSS3, Javascript, SASS, SCSS, Flex, FLexBox, Методология - БЭМ.
Контакты:
Электронная почта - [email protected]
✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov
☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61
✍Для начала выполнения мной заказа, мне требуется:
- Грамотно составление задачи, мне требуется знать сразу все нюансы, которые вы можете предоставить(да правки бесплатные, но я тоже не могу бесконечно работать над одним проектом за спасибо)
- Мне нужна гарантия того, что мой труд будет оплачен
Портфолио
- Вёрстка собственно разработанного дизайна сайта53 просмотра
- Создание логотипа36 просмотров
- Создание, баннеров для приложения в Play market30 просмотров
- Вывеска и логотип для кафе "Red star burger"30 просмотров
- Макет и вёрстка собственного сайта портфолио40 просмотров
- Вёрстка макета интернет магазина14 просмотров
- Вёрстка по макету15 просмотров
- Вёрстка по макету16 просмотров
Отзывы заказчиков
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