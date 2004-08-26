VladislavBiru

Владислав VladislavBiru

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#128161;Всегда качественно и в срок! Дизайн, python, вёрстка, back-end, front-end &#128161;

Здравствуйте!

Меня зовут Владислав, я занимаюсь дизайном и веб-разработкой.

Гарантирую качественное выполнение всех заказов.

В первую очередь меня волнует, как я могу максимально удовлетворить вас, я смотрю на работу с точки зрения заказчика, именно поэтому у меня:

🔥 Все правки бесплатные 🔥

Я прекрасно понимаю, что между исполнителем и заказчиком могут оставаться, некоторые недопонимания, которые потом могут повлечь за собой много дополнительных правок, а зачем нанимать кого-то другого, если можно попросить этого же исполнителя, то есть меня =)

Всегда рад сотрудничать с любым заказчиком, потому что я люблю свою работу.

Контакты:

Электронная почта - [email protected]

✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov

☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61

Род деятельности:

  • Вёрстка, кросс браузерная, адаптивная, валидная. Всегда только чистый и понятный код.
  • Css/Js анимация сайтов
  • Написание парсеров на python
  • Верстаю из PSD, Figma, Adobe Xd и.т.д
  • Создание дизайна баннеров, сайтов. Только продающий и качественный дизайн.
Технологии:

HTML5, CSS3, Javascript, SASS, SCSS, Flex, FLexBox, Методология - БЭМ.

Контакты:

Электронная почта - [email protected]

✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov

☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61

Для начала выполнения мной заказа, мне требуется:

  • Грамотно составление задачи, мне требуется знать сразу все нюансы, которые вы можете предоставить(да правки бесплатные, но я тоже не могу бесконечно работать над одним проектом за спасибо)
  • Мне нужна гарантия того, что мой труд будет оплачен
Вы можете оплатить заказ любым удобным для вас способом
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Отзывы заказчиков

guest_16414942419478
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Написать небольшой css для сайта недорого
CSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!