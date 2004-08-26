💡Всегда качественно и в срок! Дизайн, python, вёрстка, back-end, front-end 💡

Здравствуйте!

Меня зовут Владислав, я занимаюсь дизайном и веб-разработкой.

Гарантирую качественное выполнение всех заказов.

В первую очередь меня волнует, как я могу максимально удовлетворить вас, я смотрю на работу с точки зрения заказчика, именно поэтому у меня:

🔥 Все правки бесплатные 🔥

Я прекрасно понимаю, что между исполнителем и заказчиком могут оставаться, некоторые недопонимания, которые потом могут повлечь за собой много дополнительных правок, а зачем нанимать кого-то другого, если можно попросить этого же исполнителя, то есть меня =)

Всегда рад сотрудничать с любым заказчиком, потому что я люблю свою работу.

Контакты:

 Электронная почта - [email protected]

✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov

☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61

Род деятельности:

Вёрстка, кросс браузерная, адаптивная, валидная. Всегда только чистый и понятный код.

Css/Js анимация сайтов

Написание парсеров на python

Верстаю из PSD, Figma, Adobe Xd и.т.д

Создание дизайна баннеров, сайтов. Только продающий и качественный дизайн.

HTML5, CSS3, Javascript, SASS, SCSS, Flex, FLexBox, Методология - БЭМ.

Контакты:

 Электронная почта - [email protected]

✈️ Telegram - https://t.me/VladislavBirukov | @VladislavBirukov

☎️ Телефон - +7 - 918-377-39-61

✍Для начала выполнения мной заказа, мне требуется: