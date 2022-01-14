Автоматически находить XPath к элементу со статьей на любом сайте

На вход функции даю УРЛ любой страницы любого сайта со статьей. Например, с какого-нибудь новостного сайта.

Скрипт должен вернуть путь (XPath или селектор) к элементу, который содержит статью (включая заголовок). Т.е. автоматическое определение нужно. Надо сделать так, чтобы работало на страницах любых сайтов.

Реализация предпочтительнее на PHP, но JS тоже подойдёт.