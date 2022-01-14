Перенести сайт на новую CMS

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки751 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимо перенести сайт с wordpress на webasyst и доработать по функционалу. Цену и подробности обсудим в личке.

2 года назад
oxibook
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно в окошко вставить ссылку

    Нужно в окошко вставить ссылку https://сайт.ru/cabinet/pay с анкором "Пополнить баланс" Во втором случае: при нажатии на зарегистрироваться и войти нужно чтобы открывалось окно авторизации/регистрации. Сайт на php

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обработка элементов веб страницы на Python Flask

    Есть готовая верстка для веб программы, нужно сделать что бы веб сервер на Python Flask отдавал и принимал значения (из текстового файла) для активных элементов на веб странице. Более подробное описание задачи в видео: https://disk.yandex.ru/i/sD5ijHAIe1f8tA  Любые уточнения ...

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб-программист для выполнения периодических работ по сайтам

    Нужен программист на периодические задания - устранение ошибок, доработки уже существующих сайтов. Работа удаленная, загрузка разная, оплата сдельная (раз в месяц за предыдущий). Необходимые компетенции: 1. Владение: PHP 5.3 - 7.1 JavaScript + jQuery Основы HTML + CSS Apache 2 MySQL ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт

    Мне нужен сайт в котором идея такова есть пазл с 15 деталей  на собрания пазла есть 30 дней чтобы получать пазлы нужно покупать наборы с ними один набор стоит 1 грн на день доступно 5 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Снайпер по API

    Здравствуйте. Требуется софт-снайпер. 1) мониторинг баланса. (1 курл запрос), по API внутри блокчейна. 2) отправка транзакции (web3.js библиотека). 3) Работа с API биржи (продажа, как только операция 2 совершилась.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • API интеграция Beauty Pro и Google Data Studio

    Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер магазина

    Нужно написать PHP + SQL парсер сайта который будет работать по крону, собирать и обновлять данные в таблице. После по крону или прямыми запросами собирать в XML файлик из базы для дальнейшего использования. Сайт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад