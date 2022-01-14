Разработка api на node.js

Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются. ...
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Разработать api взамен уже существующего
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