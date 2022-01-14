API интеграция Beauty Pro и Google Data Studio

Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются.

Данные должны обновляться в GDS автоматически, например 1 раз в 10-15 мин или в ручную по запросу пользователя из GDS.

Скрипт интеграции и БД будут размещаться на обычном виртуальном хостинге.

На дашборде будет выводиться 6 типов графиков с различными данными, по несколько графиков в каждом типе.