API интеграция Beauty Pro и Google Data Studio

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка705 просмотров
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Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются.

Данные должны обновляться в GDS автоматически, например 1 раз в 10-15 мин или в ручную по запросу пользователя из GDS.

Скрипт интеграции и БД будут размещаться на обычном виртуальном хостинге.

На дашборде будет выводиться 6 типов графиков с различными данными, по несколько графиков в каждом типе.

2 года назад
mrSkyer
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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