eskeskesk

Евгений eskeskesk

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

PHP, Golang (парсеры, постеры, боты и т.д.): c 2010 года постоянно программирую для своих задач (сбор баз, оценка данных, создание ботов). Писал сайты (ВП, Drupal 9 и самописные на PHP).

Маркетинг и реклама (контекст, автоворонки) - C 2005 периодически управляю командами разработки и маркетинга. Сам как специалист начинал с SEO, затем контект, медийка и дальше ушел в маркетинг.

Управление отделом рекламы и маркетинга - сбор команд, создание мотивации, улучшение результатов, бюджетирование.

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Отзывы заказчиков

Ceramic_3D
Татьяна 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$680
7 баллов
3 года назад
Доработки сайта-таблицы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга