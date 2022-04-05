PHP, Golang (парсеры, постеры, боты и т.д.): c 2010 года постоянно программирую для своих задач (сбор баз, оценка данных, создание ботов). Писал сайты (ВП, Drupal 9 и самописные на PHP).
Маркетинг и реклама (контекст, автоворонки) - C 2005 периодически управляю командами разработки и маркетинга. Сам как специалист начинал с SEO, затем контект, медийка и дальше ушел в маркетинг.
Управление отделом рекламы и маркетинга - сбор команд, создание мотивации, улучшение результатов, бюджетирование.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Бот в телеграм30 просмотров
- Сделал сайт под ключ31 просмотр
- Разработал сайт31 просмотр
- Развитие лидгена в онлайн школе27 просмотров
Отзывы заказчиков
$680
7 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга