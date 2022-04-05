PHP, Golang (парсеры, постеры, боты и т.д.): c 2010 года постоянно программирую для своих задач (сбор баз, оценка данных, создание ботов). Писал сайты (ВП, Drupal 9 и самописные на PHP).

Маркетинг и реклама (контекст, автоворонки) - C 2005 периодически управляю командами разработки и маркетинга. Сам как специалист начинал с SEO, затем контект, медийка и дальше ушел в маркетинг.

Управление отделом рекламы и маркетинга - сбор команд, создание мотивации, улучшение результатов, бюджетирование.