Ceramic_3D

Татьяна Первякова Ceramic_3D

 
30 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1015
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
$35
10 баллов
2 года назад
Передача скрытых полей при заполнении формы, Битрикс
Все ок, спасибо
Всё было реализовано быстро и по ТЗ.
Ответный отзыв
maxklimovitch203
Максимилиан 
25 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
$300
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка сайта компании
Было очень приятно работать с Татьяной. Мало того, что она профессионал своего дела, так она еще и очень приятный человек. Коммуникация просто на высоте, всегда старается во всем помочь и абсолютно не торопит по срокам. Короче говоря, это был самый приятный мой заказ:) Рекомендую Татьяну!
Мы сотрудничали по реализации адаптивной верстки сайта компании и верстке дополнительных страниц. Всё сделано качественно, даже с учетом того, что некоторые элементы на сайте изначально реализованы нестандартно. Работой довольны, рекомендуем.
Ответный отзыв