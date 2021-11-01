Ceramic_3D

Оксана, выложила в наш профиль описание заказа.
- Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
1. Есть Сайт [url=http://lm2.solutions.ceramic3d.ru/]http://lm2.solutions.ceramic3d.ru/[/url] Стек: Vue.js, php (Laravel), MySQL 2. Необходимо согласно ТЗ внести изменения на сайте 3. Сроки выполнения до 30.12.2022 Этапы выполнения работы: Согласование ТЗ и сроков выполнения задач, в идеале все сделать на этой неделе. Если какие-то задачи ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Сайт https://interiorforyou.ru/ Перестала воспроизводиться работа некоторых функций сайта. Сайт на docker. 1. Не работает отображение магазинов на карте - https://interiorforyou.ru/addresses 2. Также не открываются для просмотра проекты с главной страницы, хотя по прямым ссылкам всё ок.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо оперативно доработать сайт [url=https://monitoring.ceramic3d.ru/]https://monitoring.ceramic3d.ru/[/url] по ТЗ во вложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать отдельный мини-сайт по ТЗ во вложении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать сайт https://monitoring.ceramic3d.ru/ по ТЗ во вложении. Сайт написан специфично, поэтому также готовы рассмотреть предложения по пересозданию его с текущим функционалом + с доработками на другом движке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо настроить скрытую запись ClientID от Яндекс Метрики и roistatVisitId от Roistat в БД при заполнении форм на сайте. Сайт на CMS 1C Bitrix.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Страница галереи https://ru.ceramic3d.com/portfolio/gallery/ CMS - Битрикс Требуется: 1. Реализовать «Облако тегов» в галерее. Суть: у каждой картинки, рендера или видео может быть любое количество тегов, по которым их можно отбирать (например, только бассейны). Макеты готовы 2. Для просмотра панорам ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать Личный кабинет (на отдельном поддомене) для нового сервиса компании, который работает по подписке. Кроме самого кабинета нужно реализовать: - взаимодействие с 1С и с программой (специалисты с нашей стороны помогут), - привязку эквайринга, - выставление счета по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать адаптивную верстку оставшихся страниц сайта http://ru.ceramic3d.com/ Есть макеты, но они примерные, в целом верстку можно делать просто по принципу оптимальности. Сайт сделан на Битриксе, на шаблоне Аспро Максимум 1) Для 21 страницы сайта требуется верстка + сразу ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо решить 2 проблемы: 1. На одном сайте компании устранить открытый доступ к elasticsearch, прикрыв его авторизацией, система Docker 2. На другом сайте весной была обнаружена вредоносная активность, её чинили, потом это повторялось. Сейчас внешней вредной активности ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется реализовать адаптивную верстку для сайта.HTML-верстка16 заявокЗакрыт2 года назад