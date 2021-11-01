Ceramic_3D

Было очень приятно работать с Татьяной. Мало того, что она профессионал своего дела, так она еще и очень приятный человек. Коммуникация просто на высоте, всегда старается во всем помочь и абсолютно не торопит по срокам. Короче говоря, это был самый приятный мой заказ:) Рекомендую Татьяну!