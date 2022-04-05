Доработки сайта-таблицы

Веб-программированиеЗавершен5 заявок601 просмотр
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Необходимо доработать сайт https://monitoring.ceramic3d.ru/ по ТЗ во вложении.

Сайт написан специфично, поэтому также готовы рассмотреть предложения по пересозданию его с текущим функционалом + с доработками на другом движке.

2 года назад
Ceramic_3D
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
eskeskesk
Евгений 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$680
44 дня
Отзыв недоступен.
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