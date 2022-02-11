Новая страница и замена строки
Нужно реализовать несколько функций проверки для ВКонтакте API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно использовать PHP, JS, JQUERY
Шаблон html к заданию в приложении.
1.Кнопка “Авторизация”.
При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся.
Сохраняем в массив $user данные аккаунта (вк_ид, имя, фамилия, возраст, аватар, семейное положение, город).
2.Список групп.
Рядом со ссылкой на группу есть кнопка “Проверить”. При нажатии идём в группу и проверяем состоит аккаунт $user в данной группе или нет. Выводим этот результат javascript alert().
3. Лайки.
По аналогии с группами, проверяем есть лайк или нет.
4. Репосты.
Проверяем наличие в аккаунте $user репоста.
5. Друзья.
Проверка есть ли $user в друзьях аккаунта.
6. Опросы.
Проверка голосовал ли $user в опросе.
7. Комментарии.
Проверяем наличие комментария $user под записью. Если есть выводим ссылку на этот комментарий.
8. Просмотр публикации.
Проверка смотрел ли $user публикацию.
9. Просмотр видео.
Проверка смотрел ли $user видео.
Если нет технической возможности реализовать какой-либо пункт напишите, пожалуйста, об этом в заявке.
Так же необходимо написать подробную инструкцию по настройке ВК для того чтобы всё выше перечисленное заработало.
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