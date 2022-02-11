Нужно реализовать несколько функций проверки для ВКонтакте API

Веб-программированиеЗавершен2 заявки582 просмотра
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Можно использовать PHP, JS, JQUERY

Шаблон html к заданию в приложении.

1.Кнопка “Авторизация”.

При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся.

Сохраняем в массив $user данные аккаунта (вк_ид, имя, фамилия, возраст, аватар, семейное положение, город).

2.Список групп.

Рядом со ссылкой на группу есть кнопка “Проверить”. При нажатии идём в группу и проверяем состоит аккаунт $user в данной группе или нет. Выводим этот результат javascript alert().

3. Лайки.

По аналогии с группами, проверяем есть лайк или нет.

4. Репосты.

Проверяем наличие в аккаунте $user репоста.

5. Друзья.

Проверка есть ли $user в друзьях аккаунта.

6. Опросы.

Проверка голосовал ли $user в опросе.

7. Комментарии.

Проверяем наличие комментария $user под записью. Если есть выводим ссылку на этот комментарий.

8. Просмотр публикации.

Проверка смотрел ли $user публикацию.

9. Просмотр видео.

Проверка смотрел ли $user видео.

Если нет технической возможности реализовать какой-либо пункт напишите, пожалуйста, об этом в заявке.

Так же необходимо написать подробную инструкцию по настройке ВК для того чтобы всё выше перечисленное заработало.

2 года назад
Privater
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$35
1 день
Работа была сделана быстро и на отлично, были учтены все пожелания.
Рекомендую работать с данным заказчиком. Работу принял, всё оплатил в срок. Всегда на связи.
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