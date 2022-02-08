Ищу исполнителя для настройки выгрузки товаров с сайта Sima-land.ru на сайт. Выгрузка по API https://www.sima-land.ru/api/v5/help/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо разработать crm на symphony для компании занимающейся продажей продуктов.
План большими мазками:
- Подготовить инфраструктуру для дев версии.
- Разработать бэкэнд + фронтенд.
- Интегрировать звонилку + CRM.
- Протестировать.
- Настроить бэкапирование.
- Залить на боевой.
- Поддерживать и дорабатывать в последствии.
Требования:
- ООП
- Symphony
- MongoDB
Интеграции:
- Звонилка (mango или что-то вроде того)
- Сайт WP (заявки)
На втором этапе интеграция с интернет-магазиномна Wordpress по api. (Возможно этот этап пропустим и перейдём сразу к 3 этапу)
Третьим этапом разработаем интернет-магазин, который будет в том же пространстве что и crm.
Структура системы для первого этапа (наброски):
Товар
— Название
— Бренд (связка справочник)
— Производитель (связка справочник)
— Цена
— Цена за шт
— Цена за кг
Клиент
— Фамилия
— Имя
— Отчество
— Номер телефона
— Адрес (таблица с адресами и возможностью добавления новых)
— Статус кешбека (Программа лояльности)
— Что любит
— Что не любит
— Комментарий
— Когда связаться (Календарик с датой)
Программа лояльности
— ТЗ тут
Заказы
— Клиент (связка с Клиентом)
— Список товаров в заказе (вязка с Товар)
— Начислено баллов / списать баллы (связка Программа лояльности)
— Доставка адрес (связка с Клиент-Адрес)
— Кто получает (Я сам, Помощник, Консьерж, Охранник, (другое))
— Комментарий (текстареа)
— Статус доставки
— Статус комплектации
— Статус заказа
Статистика
Цифры + ГрафикиДень / Месяц / Год
— Кол-во заказов
— Выручка
— Кол-во отмененных заказов
— Кол-во возвратов
Справочник
— Бренды
— Производители
Вопросы которые задам:
- Сколько будет стоить разработка (всех этапов), примерно.
- Сколько будет стоить инфраструктура, примерно.
- Сколько будет стоить дальнейшая поддержка
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