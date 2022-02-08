Добрый день!

Необходимо разработать crm на symphony для компании занимающейся продажей продуктов.

План большими мазками:

Подготовить инфраструктуру для дев версии.

Разработать бэкэнд + фронтенд.

Интегрировать звонилку + CRM.

Протестировать.

Настроить бэкапирование.

Залить на боевой.

Поддерживать и дорабатывать в последствии.

Идеально, если сработаемся и будем пилить такие системы пачками (:

Требования:

ООП

Symphony

MongoDB

Верстку системы можно взять из шаблона Bootstrap или сделаем своими силами (есть html-верстальщик и дизайнер)

Интеграции:

Звонилка (mango или что-то вроде того)

Сайт WP (заявки)

На первом этапе планируется разработка crm. (То что делаем сейчас)

На втором этапе интеграция с интернет-магазиномна Wordpress по api. (Возможно этот этап пропустим и перейдём сразу к 3 этапу)

Третьим этапом разработаем интернет-магазин, который будет в том же пространстве что и crm.

Структура системы для первого этапа (наброски):

Товар

— Название

— Бренд (связка справочник)

— Производитель (связка справочник)

— Цена

— Цена за шт

— Цена за кг

Клиент

— Фамилия

— Имя

— Отчество

— Номер телефона

— E-mail

— Адрес (таблица с адресами и возможностью добавления новых)

— Статус кешбека (Программа лояльности)

— Что любит

— Что не любит

— Комментарий

— Когда связаться (Календарик с датой)

Программа лояльности

— ТЗ тут

Заказы

— Клиент (связка с Клиентом)

— Список товаров в заказе (вязка с Товар)

— Начислено баллов / списать баллы (связка Программа лояльности)

— Доставка адрес (связка с Клиент-Адрес)

— Кто получает (Я сам, Помощник, Консьерж, Охранник, (другое))

— Комментарий (текстареа)

— Статус доставки

— Статус комплектации

— Статус заказа

Статистика

Цифры + ГрафикиДень / Месяц / Год

— Кол-во заказов

— Выручка

— Кол-во отмененных заказов

— Кол-во возвратов

Справочник

— Бренды

— Производители

Вопросы которые задам: