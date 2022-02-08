Проект по селениум

Веб-программированиеЗавершен1 заявка645 просмотров
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Добрый день,

разрабатываю проект по селениум. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области. Имеет большой опыт работы с данной библиотекой.

selenium webdriver

2 года назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mostalk
Иван 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
2 года назад
$5
1 день
RUBUAH
Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую, обращусь ещё раз в дальнейшем. Спасибо.
Хороший заказчик. Рекомендую.