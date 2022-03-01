Выгрузка товаров

Веб-программированиеЗавершен6 заявок635 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу исполнителя для настройки выгрузки товаров с сайта Sima-land.ru на сайт. Выгрузка по API https://www.sima-land.ru/api/v5/help/

2 года назад
Alevtina2022
Алевтина 
49 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
your_nazariy
Назар 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$35
2 дня
UAH
Не удалось связаться с Исполнителем, возможно из-за военного положения на Украине. Пишу отзыв формально, так как система не дает назначить другого исполнителя.
Из-за сложившейся ситуации в Украине, не было доступа к интернету, да и времени, поэтому заказ не выполнен. Заказчик адекватен, рекомендую. Отзыв формален т.к. веблансер требует.