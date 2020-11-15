vgr

Андрей vgr

 
45 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
IT специалист широкого профиля

Если коротко, то

Имею большой опыт в веб разработки, автоматизации бизнес процессов. Интеграции с различными API, создание микросервисов.

Опыт в настройки, администрировании серверов, разворачивании сервисов.

GitLab Ci\Cd

Стек технологий:

БД - PostgreSQL, MySQL

Языки программирования - php, go, SQL, javascript

OS Ubuntu, Debian, Windows

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0 из 5

Отзывы заказчиков

burodel
Илья 
43 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Mod_rewrite - Тонкая настройка правил
ApacheHTML
Обращался по вопросам администрирования. Всё четко и быстро. Работа+ исчерпывающая консультация
Очень подробно объяснил в чем проблема и что нужно сделать. Оплата своевременно. Очень рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
linux-lover1972
Егор 
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Установить простое PHP приложение на VDS
PHP
Отличный исполнитель. Мгновенно справился с работой
Хороший заказчик. Открыт к диалогу. На вопросы всегда отвечает. Оплата без проблем.
Ответный отзыв