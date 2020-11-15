IT специалист широкого профиля
Если коротко, то
Имею большой опыт в веб разработки, автоматизации бизнес процессов. Интеграции с различными API, создание микросервисов.
Опыт в настройки, администрировании серверов, разворачивании сервисов.
GitLab Ci\Cd
Стек технологий:
БД - PostgreSQL, MySQL
Языки программирования - php, go, SQL, javascript
OS Ubuntu, Debian, Windows
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
ApacheHTML
Обращался по вопросам администрирования. Всё четко и быстро. Работа+ исчерпывающая консультация
Ответный отзыв
Очень подробно объяснил в чем проблема и что нужно сделать. Оплата своевременно. Очень рекомендую как заказчика.
$10
10 баллов
4 года назад
PHP
Отличный исполнитель. Мгновенно справился с работой
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Открыт к диалогу. На вопросы всегда отвечает. Оплата без проблем.