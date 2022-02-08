Разработка темы WP - цены и сроки в отклике

Тема с которой делать свою тему Twenty Twenty-Two – это стандартная тема WP. Это блочная тема – главная особенность которой это подгрузка стилей из theme.json, а не style.css. Перед откликом убедитесь, что умеете работать с стилями в theme.json

Полное ТЗ по ссылке, в отклике ожидаю увидеть цену, срок, весь функционал будет сделан или какая-то часть. Уточнения по разработке.

ТЗ в файле.