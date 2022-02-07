Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? ...
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Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? Принципиально, чтоб был один файл svg в итоге.
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