Создать телеграмм-бот по напоминанию о дне рождении

Алгоритм работы:

Ввод команды -> Бот предлагает добавить имя именинника -> Дату рождения -> Данные заносятся к нам на сервер -> За день до дня рождения бот присылает уведомление с информацией о предстоящем событии

Это первый этап, далее понадобится усложнить бота всякими фичами, типа редактировании времени за сколько присылать уведомления, режим секретаря и т.д.

Интересует цена, сроки по первому этапу проекта. Задание актуально для опытных прогеров, кто сможет и в дальнейшем вести данный проект.

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