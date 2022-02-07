Подключить сервис определения текста в laravel

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Добрый день коллеги!
Нужно подключить сервис определения текста из фото google Cloud Vision API в laravel
Вот метод cloud.google.com/vision/docs/reference/rest/v1/images/annotate
- Будем загружать фото паспорта, через сервис определять поля и заполнять их в базе
- В случае если сервис не определил, вывести ошибку и предложить самим заполнить поля из картинки
- Минимальный интерфейс уже есть
Жду от вам примерные сроки и цену
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