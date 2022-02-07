Подключить сервис определения текста в laravel

Добрый день коллеги!

Нужно подключить сервис определения текста из фото google Cloud Vision API в laravel

Вот метод cloud.google.com/vision/docs/reference/rest/v1/images/annotate

Будем загружать фото паспорта, через сервис определять поля и заполнять их в базе

В случае если сервис не определил, вывести ошибку и предложить самим заполнить поля из картинки

Минимальный интерфейс уже есть

Уверен уже есть готовые библиотеки под этот api, нужно внедрить в laravel

Жду от вам примерные сроки и цену