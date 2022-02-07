Виджет реферальной программы для тильда

Добрый день! Нам необходимо сделать или подключить готовый модуль реферальной программы к сайту на tilda.

Реферальная программа начисляет на аккаунт пользователя реферальные баллы, действия программы делятся на следующие виды:

1. Реферальная программа должна формировать реферальный ссылки для каждого пользователя и отслеживать сколько новых пользователей зарегистрировалось по его ссылке.

2. Также нужно чтобы пользователь мог получать реферальные баллы когда делает репост или подписывается на наши социальные сети. В этой категории баллы можно получить только 1 раз (небольшой лист задний в погоне за баллами)

Пример как это выглядит у конкурентов прикрепляю ниже:

Обязательно пишите сроки как быстро реализуете и метод решения задачи (написание нового модуля или установка готового).