Софт по накрутке просмотров Ютуб стримов

Здравствуйте! нужен софт по накрутке просмотра видо стримов Ютуб. именно стримов не простых видео.Идея такая запускаю стрим, вставляю ссыку на стрим в софт. Софт заходит в 3000 акаунтов к примеру и открывает видео. Тем самым у меня появляются зрители на стриме.Может у вас есть предложение как можно реализовать?

Рассмотрю ваши предложения по реализации