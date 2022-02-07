Сделать простой калькулятор

Проект по обновлению сайта [url=http://vesveter.ru]vesveter.ru[/url] Можем разбить на этапы с разными исполнителями: [list=1][*] Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном [url=http://new.vesveter.ru]new.vesveter.ru[/url] [*] Сохранить ссылочную структуру ...
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Необходимо написать простой он-лайн калькулятор для сайта с моментальным перерасчетом значений. Кол-во полей (исходных данных) - 5, заполняются вручную. Формулу предоставлю исполнителю. Оформление не требуется.
Оплата на сбер/юмани.
В отклике сразу указывайте цену и срок.
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