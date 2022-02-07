Сделать простой калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки591 просмотр
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Необходимо написать простой он-лайн калькулятор для сайта с моментальным перерасчетом значений. Кол-во полей (исходных данных) - 5, заполняются вручную. Формулу предоставлю исполнителю. Оформление не требуется.

Оплата на сбер/юмани.

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2 года назад
NickosTUB
Николай 
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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