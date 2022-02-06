Здравствуйте, есть интересный проект на Laravel. Он очень интересный и большой. Также он долгосрочный. Все подробности по поводу проекта в личных сообщениях. Откликайтесь если у вас есть достаточно знаний на Laravel.. Пишите и отмечайте сразу свой телеграмм для того чтобы обсудить проект , стоимость, сроки. Буду рада знакомству.)