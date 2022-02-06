Бот для броней

Необходимо написать бот для автоматического бронирования очереди на сайте belarusborder.by

Каждый час появляется 5 новых броней, которые моментально расхватывают за секунду.

Для того, что бы выловить бронь, необходимо нажать на необходимую дату,

обновить в последнюю секунду часа сайт, нажать на время, которое

высветится и нажать кнопку "ДАЛЕЕ", дальше дается пол часа на заполнение

данных и час на оплату. После кнопки "далее" можно заниматься

заполнением вручную. За сутки достаточно поймать 3 такие брони. срочно.