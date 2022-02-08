Перенести сайт с Joomla на WP сохранив визуал и контент

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1238 просмотров
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Проект по обновлению сайта vesveter.ru

Можем разбить на этапы с разными исполнителями:

  • Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном new.vesveter.ru
  • Сохранить ссылочную структуру сайта, подготовить карту редиректов
  • Обеспечить и сопроводить процесс перехода между зеркалами, с минимальными изменениями позиций ﻿в поисковой выдачи.
Конечная сборка размещается на нашем сервере. Отклики без понимания задачи игнорируем, призываем взаимно уважать чужое время.
Joomla
2 года назад
SlivTima
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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