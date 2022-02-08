Нужен веб-разработчик для добавления функционала на свёрстанный сайт: - Калькулятор - Платеж - Авторизация на сайте
Перенести сайт с Joomla на WP сохранив визуал и контент
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект по обновлению сайта vesveter.ru
Можем разбить на этапы с разными исполнителями:
- Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном new.vesveter.ru
- Сохранить ссылочную структуру сайта, подготовить карту редиректов
- Обеспечить и сопроводить процесс перехода между зеркалами, с минимальными изменениями позиций в поисковой выдачи.
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