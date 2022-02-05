Скопировать сайт

Добрый день. Нужно разместить в хромсторе расширения, пройти модерацию. Если при модерации будут ругаться, исправить расширение или написать понятную для разработчика задачу к исправлению. Расширения и аккаунты предоставлю. В отклике укажите: 1. Есть ли успешный опыт по размещению ...