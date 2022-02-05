Cбор данных с устройства Arduino и их отображения в web-интерфейсе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки615 просмотров
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Приветствую!

Есть несколько однотипных простых устройств на основе ESP-32S ESP-32 + тензо-датчик (весы) подключающееся к Wi-Fi. Прошивка устройств уже есть, возможно потребуются небольшие корректировки. Необходимо разработать:

-бэк, собирающий с них данные, складывающий в бд и предоставляющий api для их получения

- web-интерфейс отображающий эти сведения и позволяющий привязывать устройства к пользователям.

Работа разбита на короткие этапы. Оплата по завершении каждого. Подробности и ТЗ с исполнителем.

Сроки и стоимость работ, объем каждого этапа определим вместе с исполнителем после обсуждения проекта.

2 года назад
g_p
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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