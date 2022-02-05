Cбор данных с устройства Arduino и их отображения в web-интерфейсе

Приветствую!

Есть несколько однотипных простых устройств на основе ESP-32S ESP-32 + тензо-датчик (весы) подключающееся к Wi-Fi. Прошивка устройств уже есть, возможно потребуются небольшие корректировки. Необходимо разработать:

-бэк, собирающий с них данные, складывающий в бд и предоставляющий api для их получения

- web-интерфейс отображающий эти сведения и позволяющий привязывать устройства к пользователям.

Работа разбита на короткие этапы. Оплата по завершении каждого. Подробности и ТЗ с исполнителем.

Сроки и стоимость работ, объем каждого этапа определим вместе с исполнителем после обсуждения проекта.