Найти документацию (API колы) по NFT данным с маркетплейсов

!!! Только для тех, кто в теме крипты и NFT !!!

Есть такой сайт https://www.gwei.at/ на котором в реальном времени отображаются стоимости взаимодействия с той или иной площадкой по продаже NFT.

Нужно найти документацию (API колы?!) по площадкам, как получать или как считать эти данные? В дальнейшем хочу передать уже готовое (сделанное вами) описание программисту для разработки приложения.