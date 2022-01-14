Пользователь заполняет налоговую декларацию онлайн на сайте, скачивает в формате EXCEL или PDF. Декларации: 3-НДФЛ, УСН, ЕНВД. Ваша задача посмотреть все подобные сайты и скопировать функционал и все возможные опции по ...
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- Налоговая декларацияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Р/с Тинькофф. Сфера деятельности исключительно Вайлдбериз. ИП без работниковНалоговая декларацияБухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Заполнение форм 1120 и 5472 для c corp, зарегестрированной в 2021 году, у которой было одно поступление и несколько расходов.Также запрос консультацииНалоговая декларацияБухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $9000
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно две страницы налоговой декларации (на русском) в редакторе изображений изменить на английский текст, сохранив форму документа.Налоговая декларацияИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Мне нужен скрипт на php или node.js который сгенерирует вот такого вида PDF-ы: https://www.dropbox.com/s/t8i9jsaps43kvjl/TaxReport.pdf?dl=0 для всех пользователей из таблицы в PostgreSQL Алгоритм подробно описан здесь: https://living-pentagon-5f4.notion.site/2022-01-14-913718a3c7d141d2a406351e02fafd1c Вкратце: - получить нужный год (из конфига, из командной сроки ...PHPPostgreSQLNode.jsНалоговая декларацияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7200
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $1100
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $12
Здравствуйте! Нужно сделать и сдать за меня налоговую декларацию ип на усн за 2019 год в электронном виде. Нулевая декларация, т.е. по счету никаких движений не было. У меня нет электронной подписи и в этих ...Налоговая декларацияБухгалтерские услуги10 заявокЗакрыт3 года назад
Привет всем, нужно показать через (скайп или телеграм) как в електронном кабинете cabinet.tax.gov.ua подать "податкову декларацію платника єдиного податку" ФОП 2 группа. Спасибо, жду помощи)Налоговая декларацияБухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
Беларусь Есть пример декларации прошлого квартала, а так же выписка по счету. Деньги приходили только по безналу.Налоговая декларацияБухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени! У меня ситуация такая: В октябре прошлого года продал свой автомобиль. Всё прошло удачно. Я и покупатель все остались довольны. Транспортный налог уплачен в том же году после продажи авто. Но возникла проблема: только ...Налоговая декларацияЮридические услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен знающий человек, чтобы заполнить налоговые декларации за 2 квартала для молодого ООО и дать пару советов касающихся налоговой.Налоговая декларацияБухгалтерские услуги21 заявкаЗакрыт6 лет назад
3-НДФЛ вроде Нужно показать как она заполняется и подается. Особо не заработал, поэтому бюджет небольшой (пишите кто сколько хочет).Налоговая декларацияФинансовые услуги17 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо составить для сдачи в ИФНС годовую отчетность за 2013г. (налоговую декларацию+бух.отчетность - баланс и отчет о фин.рез-тах), ООО на УСН 15%, производство и оптовая торговля, без кассы, только безналичные расчеты, все банковские выписки и ...Налоговая декларацияБухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен10 лет назад
домен: http://ан150.рф/ установленный скрипт: http://www.websmith.ru/script/8.php информация и вид сайта - аналогично http://www.etagi.com/ оплата - после выполнения и сдачи работ жду сумму, за которую сможете выполнить данные работы желательно написать суммы по пунктам 1. Шапка сайта. 1.1 В верхнем баннере цифры в кружочках ...PHPНалоговая декларацияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть рекламный буклет, где будет располагаться информация о компании (набросок разворота буклета прикреплен к задаче). Требуется сделать варианты изображения, которое будет на месте баклажана. Контекст: Компания занимается оформлением документов для налоговых вычетов. Налоговый вычет — это возврат ...Налоговая декларацияДизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть рекламный буклет, где будет располагаться информация о компании (набросок разворота буклета прикреплен к задаче). Требуется сделать варианты изображения, которое будет на месте баклажана. Контекст: Компания занимается оформлением документов для налоговых вычетов. Налоговый вычет - это возврат ...Налоговая декларацияДизайн продукции2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сроки до 2 апреля 2013 г. Требования к курсовой: шрифт 14 таймс нью роман межстрочный интервал 1,5 левое поле 30 мм правое 10 вернее 15 нижнее 20 нумерация страниц верхний правый угол Курсовая работа: 15-20 листов без учета приложений. В приложения: 1 ...Налоговая декларацияРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
4 документа, налоговые декларации бюджет, срок?Налоговая декларацияПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад