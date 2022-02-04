Интеграция OpenCart и RetailCRM

Крайне безответственный подход к работе.. Распишу все как было, чтобы было понятно почему оставляю негативный отзыв человеку. Евгений отказался работать по Безопасной сделке и попросил предоплату в размере 1000 руб, обосновав это тем, чтобы я не дал этот проект сразу нескольким исполнителям, которые будут работать параллельно.. Думаю, ладно.. На следующий день Евгений попросил еще 1000 руб на VDS сервер, я предложил зарегистрировать его самостоятельно на что получил ответ, что он все-таки справится и без сервера. Через 4 дня Евгений попросил еще 1000 рублей сославшись что он загородом, у него катастрофа с тарифом и нет трафика. Решив проверить как продвигаются дела я запросил логи у хостинга, в которых было видно, что Евгений ровно один раз зашел на сайт по ФТП.. На это он мне аргументировал что он работает на локалке и попросил еще немного времени и что он не рассчитал. Ладно думаю, всякое бывает, договорились еще на пару дней. В итоге Евгений присылает сообщение, что на хостинге все-таки не хватает параметров для запуска скриптов, я написал что готов своими силами перенести сайт на какой-нибудь недорогой VDS сервер, чтобы можно было запускать эти скрипты, ну либо готов рассмотреть более дорогие варианты, если это действительно необходимо и будет обосновано. Ответа я так и не дождался. Спустя еще несколько дней, Евгений попросил еще 1-2 дня, объяснил что был очень занят.. Ну и уже как обычно, спустя эти пару дней сделано ничего конечно же не было.. По факту - почти за 2 недели не было сделано вообще ничего, потеряно время и предоплата. Если рискнете работать с Евгением - делайте это исключительно по Безопасной Сделке.