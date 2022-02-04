Интеграция OpenCart и RetailCRM

Добрый день, есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области. Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.
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Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM.Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и RetailCRM. Подробности в ЛС.
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