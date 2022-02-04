Интеграция OpenCart и RetailCRM

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки576 просмотров
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Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM.Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и RetailCRM. Подробности в ЛС.

OpenCart
2 года назад
seolity
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
wlpashkov
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$120
3 дня
Крайне безответственный подход к работе.. Распишу все как было, чтобы было понятно почему оставляю негативный отзыв человеку. Евгений отказался работать по Безопасной сделке и попросил предоплату в размере 1000 руб, обосновав это тем, чтобы я не дал этот проект сразу нескольким исполнителям, которые будут работать параллельно.. Думаю, ладно.. На следующий день Евгений попросил еще 1000 руб на VDS сервер, я предложил зарегистрировать его самостоятельно на что получил ответ, что он все-таки справится и без сервера. Через 4 дня Евгений попросил еще 1000 рублей сославшись что он загородом, у него катастрофа с тарифом и нет трафика. Решив проверить как продвигаются дела я запросил логи у хостинга, в которых было видно, что Евгений ровно один раз зашел на сайт по ФТП.. На это он мне аргументировал что он работает на локалке и попросил еще немного времени и что он не рассчитал. Ладно думаю, всякое бывает, договорились еще на пару дней. В итоге Евгений присылает сообщение, что на хостинге все-таки не хватает параметров для запуска скриптов, я написал что готов своими силами перенести сайт на какой-нибудь недорогой VDS сервер, чтобы можно было запускать эти скрипты, ну либо готов рассмотреть более дорогие варианты, если это действительно необходимо и будет обосновано. Ответа я так и не дождался. Спустя еще несколько дней, Евгений попросил еще 1-2 дня, объяснил что был очень занят.. Ну и уже как обычно, спустя эти пару дней сделано ничего конечно же не было.. По факту - почти за 2 недели не было сделано вообще ничего, потеряно время и предоплата. Если рискнете работать с Евгением - делайте это исключительно по Безопасной Сделке.
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