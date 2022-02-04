Небольшой FrontEnd на vuejs и quasar

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры. По заданному ТЗ прошу создать сайт на базе CMS WP с применением выбранного шаблона Astra. В рамках шаблона поправить главную страницу, сформировать внутренние страницы (по ТЗ), наполнить сайт информацией из ...
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Необходимо разработать небольшой FrontEnd для приложения мониторинга данных:
Необходима имплементация нескольких методов:
1. Авторизация
2. Добавление/Редактирование/Удаление контроллеров
3. Добавление/Редактирование/Удаление датчиков
4. Листинг контроллеров
5. Листинг датчиков
6. Детальная страница датчика с графиком исторических данных и текущего значения
Детали Вышлю выбранному кандидату. Использовать Quasar + Vue + Vuex
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